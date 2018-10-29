وزيرة إسرائيلية تزور مسجد زايد في الإمارات (فيديو وصور)

تل ابيب - (د ب أ)

قامت ميري ريجيف، وزيرة الثقافة الإسرائيلية التي تزور الامارات حاليا، بزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي برفقة مسؤولين من الإمارات ، حيث تجولت في ثالث أكبر دار للعبادة في العالم الإسلامي ، وذلك بعد المساجد في مكة والمدينة .

ونشرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، صورة لريجيف في المسجد ، وذكرت أن زيارة ريجيف تشير إلى تقارب بطئ بين تل أبيب وأبوظبي.

وتزور ريجيف الإمارات لمرافقة فريق الجودو الإسرائيلي الذي ينافس في بطولة أبو ظبي للجودو ،وهى احدى البطولات الاربع الكبرى.

وكتبت ريجيف في كتاب الزائر بالعبرية "هذا المسجد لديه رسالة اخوية وسلام.وأتمنى حياة طيبة وسلام للجميع."

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت أمس الأحد ان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاجئة إلى سلطنة عمان فتحت بابا للدولة العبرية لدخول منطقة الخليج التي كانت عادة منطقة مغلقة أمام الإسرائيليين، حيث اقتفى أثره العديد من أعضاء حكومته للقدوم إلى المنطقة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن وزير الاتصالات أيوب قرة ، وهو مواطن عربى إسرائيلى درزى ، سيحضر مؤتمرا في دبي للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية يوم غد الاثنين، في حين سيشارك وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز الأسبوع المقبل في مؤتمر دولي آخر في العاصمة العمانية مسقط.

ونقلت بلومبرج عن مايكل أورين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي للدبلوماسية العامة قوله إنها "علامة على أن إسرائيل والعالم العربي يقتربان أكثر فأكثر".

وتحسنت علاقات إسرائيل مع دول الخليج في السنوات القليلة الماضية، وفي المقام الأول بسبب عدم الثقة المشتركة حيال إيران ومساعيها للهيمنة في المنطقة.

وشجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق هذا التقارب.