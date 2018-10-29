العفو الدولية: فوز "بولسونارو" قد يضعف حقوق الإنسان في البرازيل

بوجوتا - (د ب أ)

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين إن فوز جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في البرازيل قد يضعف حماية حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت إريكا جيفارا روساس مديرة منظمة العفو الدولية في الأمريكيتين "لقد قام الرئيس المنتخب بحملة بأجندة علنية ضد حقوق الإنسان وكثيرا ما أدلى بتصريحات تمييزية عن مجموعات مختلفة من المجتمع".

وأضافت أن "انتخابه رئيسا للبرازيل يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على السكان الأصليين.. المجتمعات الريفية التقليدية والسحاقيات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، والشباب الأسود والنساء والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني اذا تحولت لهجته في السياسة العامة".

قالت منظمة العفو الدولية إن البرازيل لديها واحدة من أعلى معدلات القتل للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في العالم، حيث يقتل العشرات كل عام للدفاع عن الحقوق التي يجب أن تضمنها الدولة.