استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة

غزة - (أ ش أ)

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود البحرية شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، باستشهاد الشاب محمد عبد الحي أبو عبادة "27 عاما" جراء إصابته برصاص قناصة الاحتلال على الحدود البحرية شمال غرب غزة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المئات من المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية على مقربة من الحدود البحرية شمال غرب غزة، ما أوقع إصابات بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وبدأ الفلسطينيون مساء اليوم في التوافد إلى السياج الفاصل للمشاركة في الحراك البحري، وانطلقت قوارب كسر الحصار من ميناء غزة، باتجاه منطقة الحدود البحرية الفاصلة شمال قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المشاركين في الحراك البحري، مما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.