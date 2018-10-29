بريطانيا تصك قطعة نقدية جديدة خاصة بخروجها من الاتحاد الأوروبي

لندن - (أ ش أ)

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، سيعلن قريبا عن إصدار قطعة نقدية خاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 بنس كجزء من خطط ميزانيته.

وأوضحت الصحيفة أن وجه من العملة سيحمل رأس الملكة يحيط به تاريخ خروج بريطانيا - في 29 مارس 2019 - وعلى الوجه الآخر عبارة منقوشة "الصداقة مع جميع الدول".

وقالت وزارة الخزانة إنها لا تستطيع التكهن بتفاصيل الميزانية قبل الإعلان عنها.