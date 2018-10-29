الدفاع العراقية تدعو إلى منع تسلل عناصر داعش من سوريا

الأنبار، العراق (د ب أ)

دعت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين إلى تضييق الخنادق على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومنع تسللهم من الأراضي السورية إلى قضاء القائم أقصى غربي العراق.

وقالت الوزارة، في منشورات وزعتها اليوم على قوات الحشد الشعبي وحرس الحدود العراقية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء القائم العراقي :"تدور على الجانب الثاني من الحدود العراقية السورية معارك شديدة، يتكبد فيها العدو الداعشي الكافر خسائر كبيرة، ويضيق عليه الخناق من كل الجهات ".

وأوضحت :"تحاول بعض عناصر داعش عبور الحدود والتسلل إلى داخل العراق، وان الحدود مسؤوليتكم الوطنية والشرعية ...أمنعوهم من اجتياز وتدنيس ارض العراق".

من جانب آخر، قامت طائرات قوات التحالف الدولي ضمن عمليات قيادة عمليات الجزيرة اليوم بتدمير أربعة كهوف لتنظيم داعش، وتفجير أربعة أوكار و17 عبوات ناسفة، وتفجير عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال تطهير الطريق الاستراتيجي إلى جسر الأخضر.

وتخوض القوات العراقية بجميع صنوفها عمليات عسكرية لمطاردة عناصر داعش المتخفين في الكهوف والأودية والانفاق في صحراء الانبار، أقصى غربي العراق بهدف القضاء على ما تبقى من فلول التنظيم.

من جانبها، قالت مصادر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "القوات العراقية وضعت بحالة تأهب قصوى، بعد سيطرة تنظيم داعش على الباغوز، وقامت هذه القوات برفع سواتر ترابية في محيط مقراتهم تحسباً لتقدم مسلحي داعش باتجاه بلدة القائم الحدودية ".

وأشارت المصادر إلى "وجود عشرات الجثث من مسلحي قوات سورية الديمقراطية في بلدة السوسة شمال غرب مدينة البوكمال، إضافة الى وجود قتلى منهم في محيط البلدة وقعوا في حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر التنظيم، وسط قصف مدفعي وصاروخي على البلدتين من التحالف الدولي وقوات قسد ".

وقالت شبكة فرات بوست الإخبارية المحلية إن 6000 عائلة (قرابة 50 ألف مدني) يعانون من أوضاع كارثية في مدينة هجين، والقرى المحيطة بها في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، حيث يمنع التنظيم أي مدني من الخروج من المنطقة.

إلى ذلك ، وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للتحالف إلى بادية البوكمال الشمالية لتعزيز قوات قسد بعد تعرضها لخسائر جسيمة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتعرضت قوات قسد خلال يومي الخميس والجمعة الماضية لخسائر كبيرة في الارواح والعتاد بعد هجوم لمسلحي داعش، تمكنوا خلاله من استعادة بلدتي السوسة والباغوز .