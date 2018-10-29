ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم فحم في الصين إلى 21 شخصا

بكين (د ب أ)



ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الصينية أن حصيلة قتلى انهيار منجم فحم في شرق الصين، قد ارتفعت إلى 21 شخصا، بعد العثور على آخر فرد من عمال المنجم ميتا اليوم الاثنين.

وقالت السلطات إن هناك 22 شخصا كانوا محتجزين تحت الأرض بعد حدوث انفجار صخري في منجم للفحم بإقليم شاندونج، في 20 من أكتوبر الجاري، مضيفة أنه قد تم إنقاذ شخص واحد فقط.

ويحدث الانفجار الصخري عندما يؤدي فتح عمود منجم عميق إلى تقليل الضغط، مما يؤدي إلى انفجار الصخور، وتعد واحدة من أكبر المخاطر التي يتعرض لها عمال المناجم.

وقد ارتفع عدد الضحايا تدريجيا في الأسبوع الماضي، حيث شق طاقم البحث والإنقاذ طريقهم عبر نفق بطول 74 مترا، كان مسدودا من الجانبين بسبب الفحم المنهار.

وتعتبر الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، كما أن مناجمها تعد الأكثر خطورة في العالم.