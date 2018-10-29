السويد: محاولة فاشلة أخرى لتشكيل حكومة جديدة

ستوكهولم (د ب أ)

أعلن ستيفان لوفين القائم بأعمال رئيس الوزراء السويدي اليوم الاثنين فشل محاولاته لتشكيل حكومة جديدة، بعدما أدخلت انتخابات برلمانية غير حاسمة البلاد في مأزق سياسي.

وقال لوفين إنه أبلغ رئيس البرلمان بأنه "بناء على المعلومات المتوافرة لدي حتى الآن، فإنه لا توجد حاليا فرص أمامي لتشكيل حكومة يوافق عليها البرلمان".

وكان رئيس البرلمان أندرياس نورلين قد أمهل زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أسبوعين لتشكيل حكومة، عقب محاولة فاشلة من جانب زعيم المحافظين.

ويترأس لوفين حكومة تسيير أعمال بعدما خسر تصويتا لحجب الثقة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي نورلين بزعماء أحزاب أخرى في وقت لاحق اليوم.

وتنقسم الأحزاب السويدية إلى تحالف يمين الوسط المؤلف من أربعة أحزاب ويعرف باسم "التحالف"، وتحالف يضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب اليسار والخضر.

وخارج الكتلتين، يوجد حزب "الديمقراطيين السويديين" اليميني الشعبوي. إلا أن جميع الأحزاب الأخرى استبعدت العمل مع الحزب المناهض للهجرة.

وأسفرت الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من سبتمبر الماضي عن نتيجة غير حاسمة، حيث لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين بأغلبية في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا، ما أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة.

وكان "التحالف" قد فاز بـ 143 مقعدا، مقارنة بـ 144 للكتلة اليسارية التي ينتمى لها لوفين، في حين حصل حزب الديمقراطيين السويديين على 62 مقعدا.