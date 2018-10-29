الحكومة الفلسطينية تطالب بمحاسبة دولية لإسرائيل على قتلها 3 أطفال في غزة

رام الله/غزة (د ب أ)

طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الاثنين بمحاسبة دولية لإسرائيل على قتلها ثلاثة أطفال فلسطينيين في قطاع غزة الليلة الماضية.

وحث الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي ، "المجتمع الدولي والعالم والمنظمات الحقوقية الدولية على العمل الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية، ومحاسبة الاحتلال إثر ارتكابه جريمة قصف ثلاثة أطفال بصواريخ طائراته".

وحمل المحمود إسرائيل المسؤولية عن "جريمة قتل الأطفال وتلفيق رواية كاذبة لتبريرها، وللتغطية على استهداف أحدث طائرات القتل والأسلحة الفتاكة للأطفال".

واعتبر أن المجتمع الدولي "يتحمل جزء من المسؤولية، لأنه شريك في اغتيال أحلام أطفال فلسطين، مالم يخرج عن صمته الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

يأتي ذلك فيما جرت في قطاع غزة مراسم تشييع جثامين القتلى الأطفال الثلاثة وسط أجواء من الغضب والحزن الشديدين.

وأدى مئات المشيعين صلاة الجنازة على جثامين الأطفال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم ما بين (12 إلى 14 عاما) في أحد مساجد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مسقط رأسهم.

وقال رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش ، خلال صلاة الجنازة ، إن أقل ثمن ستدفعه إسرائيل على قتل الأطفال الثلاثة، كسر الحصار عن قطاع غزة.

واعتبر البطش أن قتل الأطفال الثلاثة "رسالة خوف وموت من الاحتلال لكي يوقف مسيرات العودة ويعسكرها".

وقال :"سنستمر بمسيرات العودة وندعو الشعب الفلسطيني للحفاظ على الأداء السلمي للمسيرات، ولن نسمح للاحتلال أن يعسكر هذا الحراك السلمي".

وأضاف أن مسيرات العودة هي "أداة كفاحية شعبية واسعة الانتشار إلى جانب بنادق المقاومة، وستحمي المقاومة هذه المسيرات ولن تترك الاحتلال يتغول على الفلسطينيين".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن طائرة عسكرية استهدفت ثلاثة فلسطينيين قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة بدعوى محاولتهم زرع عبوة ناسفة.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة في غزة عن انتشال جثامين القتلى، واتضح أنهم أطفال كانوا يلهون قرب السياج الفاصل قبل أن يتم استهدافهم.

وقتل في مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي أكثر من 200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 22 ألفا بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.