الجهاد الاسلامي الفلسطينية تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل وإنهاء أي علاقة معها

غزة - (د ب أ):

طالبت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينيةاليوم الإثنين"كل الأحرار بالتوقف عن كل فعل أو نشاط تطبيعي(مع إسرائيل) وإنهاء أى علاقة بالاحتلال".

ودعت الحركة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية"معا" اليوم كل "الأحرار لفضح جرائم الاحتلال" ، وطالبت "المطبعين أن يعترفوا أن عار التطبيع شجع الاحتلال على مزيد من التعدي والتغول على دماء الشعب وأرضه ومقدساته، وأن عليهم أن يكفوا ويتوقفوا عن كل فعل أو نشاط تطبيعي، وينتهوا عن أي علاقة بالاحتلال".

وحملت الحركة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل ثلاثة أطفال الليلة الماضية في قطاع غزة،معتبرة "ما جرى جريمة مركبة تكشف مدى ما وصلت إليه سلطات الاحتلال".

وأكدت حركة الجهاد أن "المقاومة سترد على هذه الجريمة بالكيفية والطريقة التي تتناسب مع حجمها، وما خلفته من غضب عارم بين أبناء الشعب، والأمة العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم".

وأضافت :"يواصل الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني، في انتهاك واضح وفاضح لكل المحرمات والمواثيق الإنسانية، ففي جريمة لا تقل بشاعة عمّا ارتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم، نفذت طائرة غارة على أطفال شرق دير البلح، ما أدى لاستشهادهم، وبينما كان المجرمون يُصدرون الأكاذيب عبر ماكينة إعلامية لا تعرف للصدق سبيلاً ولا للأخلاق طريقاً، منع الجيش طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الأطفال لساعات طويلة، حتى تأخذ الدعاية الكاذبة مداها".

وأكدت حركة الجهاد أن "رواية الاحتلال رواية كاذبة وواهية ومحض تضليل وكذب، فهؤلاء الأطفال لا شأن لهم بأي نشاط عسكري أو خلاف ذلك".