رئيس الوزراء العراقي يصل إلى كربلاء قبل يوم من إحياء أربعينية الحسين

العراق - (د ب أ):

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الإثنين إلى محافظة كربلاء للإطلاع على الإجراءات الأمنية قبيل يوم واحد من إحياء ملايين الشيعة في العراق ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد .

وقالت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن رئيس الوزراء وصل إلى مدينة كربلاء للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني، وإجراء الاتصالات بكافة القيادات الاتحادية والمحلية، لمتابعة تنظيم وتأمين الزيارة الأربعينية والزوار دخولا وخروجا، بما يوفر أقصى ما يمكن توفيره من تسهيلات وخدمات للزائرين.

ويتولى أكثر من 30 ألفا من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي ومتطوعين مدنيين ومروحيات الجيش العراقي، تأمين الحماية لملايين الزوار الشيعة من العراق، وعدد من الدول العربية والأجنبية الذين تكتظ بهم شوارع وفنادق مدينة كربلاء، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي ستبلغ ذروتها غدا الثلاثاء حيث أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم.