حزب نداء تونس يدعو إلى حكومة بدون حركة النهضة

تونس (أ ش أ)

أعلن حزب "نداء تونس"، تشاوره مع القوى السياسية لتشكيل حكومة بدون حركة النهضة.

وقال الحزب، في بيان أوردته قناة (العربية الإخبارية) اليوم الأحد، "إن النهضة تسعى للسيطرة على مرافق الدولة وتغيير إرادة الناخبين".

وأعلن القيادي بحزب نداء تونس منجي الحرباوي، أن الحزب لن يشارك مجددا في التعديل الوزاري ولن يطرح أسماء من جانبه لتولي الوزارات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس لن تصادق على التعديل الوزاري المرتقب.

وأكد البرلماني التونسي أن الحكومة الحالية، المنتمية لتنظيم الإخوان، أوصلت البلاد إلى فشل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.