مصر تدين حادث إطلاق النار بكنيس يهودي في مدينة بيتسبيرج الأمريكية

القاهرة (أ ش أ)

أعرب المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن الإدانة الكاملة لحادث إطلاق النار الذي وقع بكنيس يهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، وذلك انطلاقًا من موقف مصر الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، بما في ذلك استهداف دور العبادة.

وأكد حافظ - في بيان صحفي اليوم الأحد - على تضامُن مصر مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المحنة.

وأسفر حادث إطلاق النار الذي استهدف معبدًا يهوديًا في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا أمس عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين.