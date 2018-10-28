التحالف الدولي: "سوريا الديمقراطية" ستستعيد ما فقدته بوادي الفرات

واشنطن (أ ش أ)

قال التحالف الدولي إن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المناطق في منطقة الفرات مؤقتة وستتم استعادتها.

وأضاف التحالف الدولي، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ، إن القتال في منطقة وادي الفرات الأوسط صعب ، وستستعيد قوات سوريا الديمقراطية ما فقدته.

وكان تنظيم داعش الارهابي قد قتل ما لا يقل عن 40 من عناصر سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وأسر كثيرين آخرين واستعاد مناطق كان فقدها في وقت سابق من الشهر الجاري في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

ويشن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية منذ مطلع سبتمبر الماضي تحت غطاء من غارات جوية للتحالف الذي تقوده واشنطن للسيطرة على آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم الارهابي في سوريا.