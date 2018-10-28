الرئيس العراقي: لن نسمح بعودة الاستبداد تحت أي عنوان

العراق - (د ب أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاحد أنه لن يسمح بعودة الاستبداد الى العراق تحت أي عنوان، واعدا بذل أقصى جهوده لجعل حلبجة رمزا للأعمار والتنمية.

وكان صالح قد وصل مدينة حلبجة 275كم شمال شرق بغدادقبيل ظهر اليوم برفقة قباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان .

وقال صالح ، في كلمة متلفزة أمام جمهور من أهالي المدينة إن "الجميع مدين لمدينة حلبجة وتضحيات أهلها، لذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل النهوض بهذه المدينة واعمارها وتنميتها وخدمة أهلها ".

وأضاف "منذ سنوات وحلبجة عنوان للتضحية والمظلومية وأنا من هنا أعدكم ومن موقعي أن أبذل كل الجهود لجعلها رمزا للاعمار والتنمية وتقديم كل الخدمات لذوي الشهداء".

وتابع صالح "اننا نعيش اليوم مرحلة ما بعد دحر الارهاب في العراق فبتكاتف العراقيين وجهود كافة قواه الخيرة سوف لن نسمح بعودة الاستبداد إلى هذا البلد تحت أي عنوان".

وقال مخاطبا الأهالي "انا أبنكم وسأبذل ما بوسعي من أجل خدمتكم".

وأعلن صالح ، في ختام كلمته ، أنه "سيجتمع بمحافظ المدينة وكافة المسؤولين المحليين للاطلاع على احتياجات المدينة ومطالب أهلها".

وتعرضت مدينة حلبجة الكردية عام 1988 للقصف بالسلاح الكيمياوي من قبل الطائرات العراقية أبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وراح ضحية القصف حوالي خمسة آلاف قتيل وحوالي 10 آلاف اصابة بين المدنيين.