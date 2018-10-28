إعصار "يوتو" يحتفظ بقوته بينما يقترب من شمال الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

حافظ إعصار "يوتو" على قوته، بينما كان يقترب من شمال الفلبين اليوم الاحد، مما دفع السلطات للتحذير من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية في نشرة لها أن إعصار "يوتو" كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة وزوابع بلغت سرعتها 245 كيلومترا في الساعة، بينما كان يتحرك غربا باتجاه منطقة لوزون شمال البلاد.

وتابعت الهيئة "الفيضانات والانهيارات الارضية ممكنة. السفر عبر البر والبحر محفوف بالمخاطر".

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع أن يصل الاعصار إلى اليابسة فوق إقليمي إيزابيلا وكاجايان شمال البلاد، صباح الثلاثاء المقبل، مما يؤدي إلى هبوب محتمل للعواصف.

وأضافت الهيئة "ننصح الجميع بالابتعاد عن الانشطة في الهواء الطلق".

وكان أكثر من مئة شخص قد قتلوا في انهيارات أرضية وفيضانات عارمة وحوادث أخرى في سبتمبر الماضي، ناجمة عن إعصار "مانكوت" وهو أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام.