إحباط محاولة تفجير في كابول

كابول - (د ب أ):

أحبطت قوات الشرطة الوطنية الافغانية مؤامرة من قبل متشددين مناهضين للحكومة لتفجير قنبلة مغناطيسية في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وذكرت قيادة شرطة كابول في بيان مساء أمس السبت أنه تم العثور على عبوة ناسفة مغناطيسية وإحباط مفعولها قبل أن يتمكن المتشددون من تفجيرها في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وأضاف البيان أنه تم زرع القنبلة على جانب طريق في "نياز بيك" في منطقة الشرطة الخامسة في كابول.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها طالبان على الامر حتى الان.