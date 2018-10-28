أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى إعلام مصر الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

إحباط محاولة تفجير في كابول

11:08 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
إحباط محاولة تفجير في كابول

قوات الشرطة الوطنية الافغانية

كابول - (د ب أ):

أحبطت قوات الشرطة الوطنية الافغانية مؤامرة من قبل متشددين مناهضين للحكومة لتفجير قنبلة مغناطيسية في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وذكرت قيادة شرطة كابول في بيان مساء أمس السبت أنه تم العثور على عبوة ناسفة مغناطيسية وإحباط مفعولها قبل أن يتمكن المتشددون من تفجيرها في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وأضاف البيان أنه تم زرع القنبلة على جانب طريق في "نياز بيك" في منطقة الشرطة الخامسة في كابول.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها طالبان على الامر حتى الان.

كابول قوات الشرطة الافغانية تفجير محاولة تفجير قنبلة مغناطيسية

الخبر التالى:

المبعوث النووي الأمريكي يصل اليوم كوريا الجنوبية لبحث الملف النووي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان