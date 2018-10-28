المبعوث النووي الأمريكي يصل اليوم كوريا الجنوبية لبحث الملف النووي

سول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن المبعوث الخاص الامريكي لشؤون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون سيصل إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد لبحث التعاون مع كوريا الجنوبية بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

ومن المقرر أن يجتمع بيجون غدا الاثنين مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-وا ونظيره لي دو هون لاجراء محادثات بشأن مجموعة من القضايا، من بينها ضغط واشنطن لاجراء محادثات رفيعة المستوى وعلى مستوى مجموعات العمل لنزع السلاح النووي مع مسؤولين كوريين شماليين.

وذكر مراقبون أن بيجون يمكن أن يبحث استراتيجية واشنطن للمضي قدما لتحقيق نزع كامل للسلاح النووي من كوريا الشمالية، يمكن التحقق منه، والتي من المتوقع أن تكتسب زخما بعد انتخابات التجديد النصفي الامريكية في السادس من نوفمبر المقبل.

وخلال محادثاته مع بيجون، من المتوقع أن يتناول لي قضية تأمين الاعفاءات عن العقوبات الامريكية ضد كوريا الشمالية لتسهيل مشروعات التعاون بين الكوريتين، مثل مشروع وصلة عبر السكك الحديدية، الذي تعتقد سول أنه سيساعد في تسهيل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وناقش لي القضية مع بيجون خلال زيارته إلى واشنطن الاسبوع الماضي.