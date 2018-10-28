كيف أحيت حوادث الطرود المفخخة أسوأ مخاوف ترامب؟

كتب – محمد عطايا:

نشرت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأمريكية، تقريرًا أكدت فيه أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعيش أسوأ كوابيسه، قبل أيام فقط من انتخابات الكونجرس النصفية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الرئيس وجد نفسه غير قادرًا على جذب انتباه وسائل الإعلام، حيث قضى الأسبوع الماضي في محاولة لتغطية التغطية الإعلامية لقافلة من المهاجرين الذين يشقون طريقهم من هندوراس إلى المكسيك-الولايات المتحدة إلا أنه لم يلق الاهتمام المطلوب.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أصبح غير مرأيًا في فاعلايته الإصلاحية مثل وضع قانون لتجريم تجارة الأفيون، بسبب حادثة إرسال أجهزة متفجرة إلى العديد من كبار المسؤولين الديمقراطيين، من قبل ما يبدو أنه من المشجعين المهووسين ترامب.

وقال اريك بولينج، أحد المقربين للرئيس الأمريكي، والذي حضر قمة في البيت الأبيض حول إساءة استخدام الأفيون الأربعاء الماضي، إن ترامب عندما ألقى دعابات عن الطرود المفخخة، فكان ذلك دليلًا واضحًا على إحباطه لعدم اهتمام الصحافة بما يقوم به.

صباح يوم الجمعة الماضية، وقبل ساعات من إلقاء القبض على سيزار سايوك المشتبه في إرسال الطرود المفخخة، أشار ترامب إلى أن تلك الحوادث صُممت لإلهاء وسائل الإعلام بعيدًا عن الأجندة المفضلة للحزب الجمهوري.

وقال بولينج: "كان الزخم واضحًا في الجانب الجمهوري، وأراد الرئيس أن يجعل ذلك واضحًا لدى وسائل الإعلام، إلا أن القصة الإخبارية خرجت عن مسارها، ولا أعلم أن هذا يحبطه، ولكني أظن أن هذا شيء وراء ذلك ".

أشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن ترامب دائمًا ما يفتخر بأنه شخص يجذب انتباه الإعلام بقوة، إضافة إلى أن له قدرة على تشكيل دورة إخبارية، بل ويعزو نجاحه الخاص لقيادته للحملات الإعلانية في الأسابيع الأخيرة من انتخابات عام 2016.

وقال مات شيلب، وهو عضو جمهوري مؤثر في جماعات الضغط "يجب على ترامب ببساطة أن يقول بضع كلمات، وكتابة تغريدة، وإبداء ملاحظة استفزازية في الحديقة الجنوبية، والجميع يبدأ في صياغة الأخبار والتحدث بصوت عالي عما يحدث".

وأكدت "ديلي يبست" أن ترامب يعشق التحكم في المواد الأخبارية، عن طريق تفجير بعض الأحداث ليجعل وسائل الإعلام يتحدث عنها بشغف، وبالتالي يكسب الزخم، ويوجه له الاهتمام.

وأضافت أنه لم تنته إحباط ترامب بسبب عدم قدرته على أن يكون ذا تأثير واضح، ويظهر في وسائل الإعلام، في تلك الفترة.

وظهر ذعر ترامب، بعدما تقدم بشكوى من "تويتر"، بعد اتهامه للموقع بأنه يقلل عدد متابعيه، والتأمر ضده.