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حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع حصيلة قتلى حادث بنسلفانيا إلى 11 أمريكي

12:39 ص الأحد 28 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع حصيلة قتلى حادث بنسلفانيا إلى 11 أمريكي

كتب – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الأمريكية، أن حصيلة قتلى حادثة إطلاق النار على معهد يهودي في مدينة بطرسبرج، بولاية بنسلفانيا، ارتفع إلى 11 شخصًا، و قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت، إن بلاده لن تسلم المشتبه بهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.

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