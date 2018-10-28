حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع حصيلة قتلى حادث بنسلفانيا إلى 11 أمريكي

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان السلطات الأمريكية، أن حصيلة قتلى حادثة إطلاق النار على معهد يهودي في مدينة بطرسبرج، بولاية بنسلفانيا، ارتفع إلى 11 شخصًا، و قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير السبت، إن بلاده لن تسلم المشتبه بهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.