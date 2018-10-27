الأمن الأرمينى: تحييد شخص انتحاري عقب دخوله مبنى الحكومة الأرمينية

يريفان – (د ب ا)

أعلن جهاز الأمن الوطني في جمهورية أرمينيا اليوم السبت، أن عناصر الأمن تمكنت من تحييد شخص انتحاري محتمل يحمل قنبلة يدوية دخل مقر الحكومة في يريفان .

وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمنبرس" أن الرجل / 43 عاما / كان يحاول تنفيذ تفجير انتحاري .

وأضافت الوكالة أنه جرى احتجاز هذا الشخص وتم فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت الوكالة عن وزارة شؤون حالات الطوارئ الأرمينية أن الانتحاري اتصل بالشرطة لإبلاغها بنواياه قبل الحادث .