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بوتين: تشكيل لجنة صياغة الدستور السورية "أمر ضروري"

09:40 م السبت 27 أكتوبر 2018
بوتين: تشكيل لجنة صياغة الدستور السورية "أمر ضروري"

اسطنبول - (د ب أ):
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، عن تأييده لتشكيل لجنة سورية لصياغة الدستور، قائلا إن هذه الخطوة ستحدد مستقبل الدولة التي مزقتها الحرب.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء ألمانيا وفرنسا وروسيا في اسطنبول أن تشكيل مثل هذه اللجنة أمر لا جدال فيه ويجب الاعتراف بمشروعيتها من قبل جميع الأطراف السورية.

وروسيا هي حليف رئيسي للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية.

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