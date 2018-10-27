ميركل تبحث مع أردوغان تطورات التحقيقات في قضية خاشقجي

إسطنبول (د ب أ)

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جلسة محاثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول اليوم السبت، قبيل انطلاق قمة رباعية حول سوريا.

ويشارك في القمة الرباعية التي تعقد لبحث مستقبل سوريا، ميركل وأردوغان والرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعرضت محطة "تي آر تي" التركية الرسمية صورا للقاء ميركل وأردوغان الذي عُقِد في حي اوسكودار باسطنبول.

وتعتزم ميركل عقد لقاء ثنائيا آخر مع بوتين قبيل القمة.

ومن المنتظر أن يستغرق لقاء ميركل واردوغان نصف ساعة، ويُتَوقَّع أن يطلع أردوغان ميركل على اخر تطورات التحقيقات التركية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، كما يمكن أن تتطرق المحادثات أيضا إلى الحكم الصادر أمس الجمعة بحق مواطن ألماني يدعى باتريك كيه بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية.

كان باتريك كيه، قضى سبعة أشهر قيد الحبس الاحتياطي في تركيا، وقد أصدر القضاء التركي أمس حكما بسجنه لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر.

وبحسب البيانات الألمانية الرسمية، هناك في الوقت الراهن خمسة ألمان محتجزين في تركيا "لأسباب سياسية". وكانت الحكومة الألمانية أكدت مرارا على أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع تركيا إلا بعد إطلاق سراح هؤلاء المواطنين.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها ميركل في قمة معنية بالشأن السوري، إذ أن ألمانيا لم تلعب دورا، تقريبا، في جهود حل الصراع رغم أنها استقبلت أكبر عدد للاجئين السوريين في أوروبا، وبفارق كبير عن دول أخرى.

وانضمت ألمانيا الربيع الماضي إلى مجموعة استشارية خاصة بالشأن السوري، تضم دولا غربية وعربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي عقب ختام القمة مساء اليوم.