"فتح": جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تُرهب الشعب الفلسطيني

غزة- أ ش أ:

أكدت حركة التحرير الوطني (فتح) أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لن تُرهبه.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم بحق المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، وشعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق مقاصده.

وأكدت أن المسيرة الفلسطينية لن تتوقف إلا بالوصول إلى التحرير والعودة والاستقلال، مشددة على أن تقوية نضال الشعب الفلسطيني لن تكون إلا باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الجمعة 31 من مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة اليوم إلى 5 شهداء وأكثر من 85 مصابا. ​