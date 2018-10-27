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"فتح": جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تُرهب الشعب الفلسطيني

12:38 ص السبت 27 أكتوبر 2018
"فتح": جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تُرهب الشعب الفلسطيني

أرشيفية

غزة- أ ش أ:

أكدت حركة التحرير الوطني (فتح) أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لن تُرهبه.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم بحق المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، وشعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق مقاصده.

وأكدت أن المسيرة الفلسطينية لن تتوقف إلا بالوصول إلى التحرير والعودة والاستقلال، مشددة على أن تقوية نضال الشعب الفلسطيني لن تكون إلا باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الجمعة 31 من مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة اليوم إلى 5 شهداء وأكثر من 85 مصابا. ​

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الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حركة فتح عاطف أبو سيف

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