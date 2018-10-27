​استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله- أ ش أ:

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب عثمان أحمد علي لدادوة (33 عاما) بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المواجهات العنيفة، التي شهدتها قرية المزرعة الغربية شمال غربي مدينة رام الله.

وأكدت ذات المصادر وجود 8 إصابات برصاص قوات الاحتلال في قرية المزرعة الغربية، وصفت إحداها بأنها بالغة الخطورة، حيث أصيب بعيار ناري في الرأس.

وشهدت شوارع قرية المزرعة مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، والتي أطلقت الرصاص الحي بغزارة نحو المواطنين، ما أوقع كل هذه الإصابات، كما تعمدت قوات الاحتلال إغلاق القرية بقنابل الغاز السام، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة الحية والمعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، واحتجزت عددا من الصحفيين، حيث أطلقت تجاههم القنابل الغازية، ومنعتهم من تغطية الأحداث.

كما أصيب عشرات المواطنين، بينهم متضامنون أجانب، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله، التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري.​

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