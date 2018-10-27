أبرز عناوين الصحف: الجارديان: "الطرود المشبوهة" لمعارضي ترامب دليل على تعفن أساس النظام الأمريكي



كتب – مصراوي:

سلطت الصحف العالمية الضوء على عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي، من بينها ما نشرته صحيفة "الجارديان"، عن الطرود المشبوهة، وما تشير إليه من أساس "عفن" في الولايات المتحدة سبب تلك الهجمات، وأيضًا، الاستغلال التركي المستمر لقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".