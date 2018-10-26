مسؤول روسي: نبذل جهودًا مع مصر لعودة الطيران "الشارتر" بين البلدين

موسكو- أ ش أ:

صرح نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية أندريه أندرييف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ومصر تبذلان جهودا مشتركة من أجل عودة الطيران "الشارتر" بين البلدين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن أندرييف قوله، خلال اجتماع الطاولة المستديرة للدبلوماسيين في أكاديمية وزارة الخارجية الروسية التي ناقشت العلاقات الدبلوماسية المصرية - الروسية بمناسبة الذكرى 75 لبدئها، إن رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة استؤنفت في أبريل من العام الجاري، وهناك جهود مشتركة تُبذل من أجل عودة الطيران العارض (الشارتر) إلى المنتجعات المصرية المفضلة لدى الروس.

يذكر أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين التقيا في منتجع "سوتشي" الروسي الأسبوع الماضي، وقال بوتين عقب اللقاء إن مصر تفعل كل ما هو ضروري من أجل توفير الأمن في مجال الطيران.