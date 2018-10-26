"العدل الأمريكية": اعتقال شخص في ميامي على علاقة بالطرود المشبوهة

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اعتقال شخص في ضواحي ولاية ميامي، على علاقة بالطرود المشبوهة التي أرسلت منذ يومين إلى عدد من القادة السياسين في الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكية (إف بى آى) حث مواطنى الولايات المتحدة، على التزام التيقظ وعدم لمس أو تحريك أى طرود مجهولة أو مشبوهة، وذلك فى أعقاب العثور على العديد من الطرود التى ضمت موادًا بدائية متفجرة.

وناشد المكتب المواطنين للتواصل معه فى حال امتلاك أى معلومات متعلقة بسلسلة الحوادث التى بدأت أول أمس، واستؤنفت اليوم بالعثور على طرد جديد بمدينة نيويورك، وذلك حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس.

وكانت السلطات الأمنية الأمريكية تعاملت الأربعاء الماضي، مع عدد من الطرود المشبوهة التى تبين أنها تضم قنابل بدائية الصنع أرسلت إلى مقرى سكن الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلارى كلينتون وآخرين.