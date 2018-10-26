مدير الاستخبارات الأمريكية الأسبق يصف الطرد المشبوه الموجه إليه بـ"الإرهاب الداخلي"

واشنطن (أ ش أ)

وصف مدير الاستخبارات الأمريكية الأسبق جيمس كلابر، اليوم الجمعة، الطرد المشبوه الذي كان موجهًا إليه، بأنه يعد "إرهابًا داخليًا".

وقال كلابر - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الطرود التي تم إرسالها إلى منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى شبكة "سي إن إن"، لن تقوم بإسكات منتقدي الإدارة الأمريكية.

يشار إلى أنه تم إرسال طرود مشبوهة، خلال الأيام الماضية، إلى مقار سكن عدد من الساسة الديمقراطيين في الولايات المتحدة، أبرزهم باراك أوباما وهيلاري كلينتون، بالإضافة إلى مبنى "تايم ورنر" الذي يضم مقر قناة "سي إن إن" الأمريكية بمدينة نيويورك.