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العراق يوقف تصدير النفط من كركوك إلى إيران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية

04:55 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
العراق يوقف تصدير النفط من كركوك إلى إيران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية

ارشيفية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت السلطات العراقية، وقفها تصدير النفط الخام من محافظة كركوك إلى إيران، في نوفمبر المقبل، التزامًا بالعقوبات الأميركية على طهران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وستحول العقوبات الأمريكية الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة "موجعة" لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.

ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.

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