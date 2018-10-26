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الصين ترفض اتهامات أمريكية بانتهاك الحريات الدينية وتصفها بالمتحيزة

02:06 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
الصين ترفض اتهامات أمريكية بانتهاك الحريات الدينية وتصفها بالمتحيزة

الصين

بكين (أ ش أ)

رفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، اتهامات أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي للصين بـ "انتهاكها الشديد" للحريات الدينية لمواطنيها ما يؤثر على العلاقات بين البلدين، واصفة إياهم بالمتحاملين والمتحيزين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة "إنني متفاجئة تماما بما قاله هؤلاء الأعضاء (أعضاء مجلس الشيوخ)، وإن ذلك يعكس عدم معرفة جيدة من جانبهم بالأوضاع في الصين ويعتبر تحيزا ومحاباة".

وتساءلت يينغ عما إذا كان هؤلاء الأعضاء يعلمون عدد الجماعات الدينية والعرقية في الصين أو المعابد البوذية والمساجد، أو الدستور والقوانين التي تنظم وتكفل الحريات الدينية.

وحثت يينغ الجانب الأمريكي على التوقف عن مثل هذه الاتهامات، والعمل من أجل تحقيق التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

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