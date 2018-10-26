أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

مستشار الأمن القومي الأمريكي: دعونا بوتين لزيارة واشنطن

02:07 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
مستشار الأمن القومي الأمريكي: دعونا بوتين لزيارة واشنطن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

واشنطن (أ ش أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض وجه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن، دون توضيح ما إذا كان بوتين قد قبل الدعوة أو أي تفاصيل أخرى حول موعدها؛ وذلك وفقًا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي في 11 نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس؛ وذلك على هامش الاحتفالات بذكرى مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى.

هذا المحتوى من

جون بولتون روسيا أمريكا فلاديمير بوتين دونالد ترامب

الخبر التالى:

موسكو: التحضير مستمر لزيارة كيم جونج أون إلى روسيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان