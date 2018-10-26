مستشار الأمن القومي الأمريكي: دعونا بوتين لزيارة واشنطن

واشنطن (أ ش أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض وجه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن، دون توضيح ما إذا كان بوتين قد قبل الدعوة أو أي تفاصيل أخرى حول موعدها؛ وذلك وفقًا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي في 11 نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس؛ وذلك على هامش الاحتفالات بذكرى مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى.