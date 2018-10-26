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    20 قتيلا في سيول الأردن

    12:35 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
    20 قتيلا في سيول الأردن

    أرشيفية

    (بي بي سي):

    أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بارتفاع حصيلة وفيات السيول فى منطقة البحر الميت إلى 20 حالة وفاة و35 مصابا.

    ومازال البحث جار عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء الخميس .

    وأعلن الأردن الحداد العام في أعقاب الحادث. وقال فريد الشرع المتحدث باسم قوات الدفاع المدني إن معظم القتلى تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية.

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