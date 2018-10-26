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    تعاون مصري سعودي في مجال الاثار وحماية المباني التراثية

    12:44 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
    تعاون مصري سعودي في مجال الاثار وحماية المباني التراثية

    الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

    الأقصر- (د ب أ):

    أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، أن المملكة السعودية ستستضيف معرضا لمقتنيات من المتحف الإسلامي المصري، وأن معرض روائع آثار المملكة الذي طاف بلدان العالم، سوف تستضيفه مصر في النصف الثاني من العام 2019.

    وأعلن الأمير السعودي أنه تقرر تشكيل فريق أثرى سعودي مصري بإشراف عالم المصريات زاهي حواس، للقيام بأعمال تنقيب مشترك عن الأثار السعودية، بجانب قيام حواس وفريق مصري، بتدريب السعوديين على أعمال صيانة وترميم الآثار.

    وكشف عن وجود تعاون سعودي مصري في مجال ترميم المباني التراثية، بجانب الإعداد لإقامة منتدى يضم الأثريين في البلدين بالسفارة السعودية بالقاهرة قريبا.

    وأكد سلطان على عمق العلاقات السعودية المصرية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى مساهمة مصر في بناء المملكة العربية السعودية.

    وزار بن سلمان اليوم الجمعة معابد الكرنك الفرعونية، وقام بجولة نيلية، وواصل مناقشاته مع وزير الآثار المصري، خالد العناني، حول سبل تطوير التعاون المصري السعودي في مجال حماية الآثار والمباني التراثية.

    وزار بن سلمان، خلال جولته في الأقصر، التي وصلها أمس الخميس، مقابر الملك توت عنخ آمون، والملك سيتي السادس، والملكة نفرتاري، وقرية حسن فتحي التاريخية، التي بناها المهندس المصري العالمي الراحل حسن فتحى وتبنى مشروعا لترميم مسجدا التراثي، كما قام بجولة وسط نهر النيل وداخل الأسواق التاريخية، لمدينة الأقصر.

    المباني التراثية سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المتحف الإسلامي المصري السعودية معبد الكرنك

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