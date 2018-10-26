الصين تحث الولايات المتحدة على عدم تسييس قضية سعر صرف اليوان

بكين - أ ش أ:

حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية على عدم تسييس قضية سعر صرف العملة، مشيرة إلى أنه أصبح توافقا دوليا أن الصين لم تتلاعب بسعر صرف عملتها، وأنه لا دولة فوق القواعد الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" -في تصريح اليوم- إن "صندوق النقد الدولي لديه طريقة موثوقة لتقييم ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها وما إذا كان سعر الصرف معقولا، وتوصل مؤخرا إلى أن سعر صرف الرنمينبي اليوان يتوافق مع الأسس الاقتصادية.

وأضاف "نعرب عن أملنا في أن تحترم الدولة المعنية الولايات المتحدة، قوانين السوق والحقائق الموضوعية، وألا تسيس قضية سعر الصرف أو تضع معاييرها الخاصة فوق القواعد الدولية."

وأشار إلى أنه "كدولة مسؤولة، تؤكد الصين مرارا وتكرارا على أنها لن تدخل في تخفيض تنافسي لقيمة العملة ولن تستخدم سعر صرف الرنمينبي كأداة في التعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية."

ولفت إلى أن الصين تواصل تعميق إصلاح سعر صرف العملة الموجه إلى السوق، وستستمر في تحسين نظام تعويم سعر الصرف بناء على العرض والطلب وبالاستناد إلى سلة العملات، وستعمل من أجل ان يظل سعر صرف عملتها مستقرا ومعقولا ومتوازنا.