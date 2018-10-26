البحرية الأسترالية تدشن أول سرب مخصص للطائرات المسيرة

سيدني - د ب أ:

دشنت البحرية الملكية الأسترالية، اليوم الجمعة، أول سرب لها مخصص حصرا للطائرات المسيرة.

وسيختبر السرب (سكوادرون 822 إكس) أنظمة جوية مختلفة مسيرة لمعرفة الأنسب منها لعمليات المراقبة بعيدة المدى.

وهناك واحدة من بين هذه الطائرات، وهي شيلبل كامكوبتر إس 100، نمساوية الصنع والبالغ سعرها 1.42 مليون دولار، يمكنها القيام بالمراقبة التي تقوم بها عادة المروحيات المأهولة التي تكلف 60 مليون دولار لتشغيلها من جانب ثلاثة طواقم من سفن البحرية.

كما سيستخدم السرب الطائرة "إنسيتو ساينس إيجل" من إنتاج بوينج ، وهي طائرة مسيرة ثابتة الجناحين تحلق على ارتفاعات منخفضة للتعرف على السفن في البحر وتكلفتها4.5 مليون دولار.

وقال الضابط ، مايكل ريني، قائد السرب، إن الطائرات المسيرة لديها قدرة أكبر بكثير للطيران حيث يمكنها العمل لمدة 12 ساعة باستخدام ثلاثة لترات من الوقود.

وأضاف ريني لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) : "الغرض من تلك الطائرات هو تعزيز قدرات السفن على الرصد في البحر".

وقال قائد البحرية نائب الأميرال مايكل نونان إنه في المستقبل القريب سيتم نشر طائرات مسيرة في كل مسرح عمليات.

ويدرس الجيش الأسترالي استخدام طائرات مسيرة قتالية لدعم الجنود على الأرض ، وتنفق الحكومة سبعة مليارات دولار على ستة طائرات مسيرة من طراز "تريتون" صنعتها شركة "نورثروب جرومان" لمطاردة غواصات العدو.