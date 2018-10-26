أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

إصابة 14 تلميذا في هجوم بسكين غربي الصين

06:52 ص الجمعة 26 أكتوبر 2018
إصابة 14 تلميذا في هجوم بسكين غربي الصين

الشرطة الصينية - أرشيفية

بكين - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الصينية أن 14 تلميذا بروضة أطفال أصيبوا في هجوم بسكين بمدينة تشونجتشينج غربي البلاد، اليوم الجمعة.

وتم القبض على امرأة، 39 عاما للاشتباه في قيامها بطعن الاطفال بسكين مطبخ أمام روضة "نيو سنشري" ، وفقا لما ذكرته شرطة تشونجتشينج فى بيان على موقع التدوين القصير"ويبو".

ووقع الهجوم صباح اليوم الجمعة، وتم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى، وتجري السلطات تحقيقا في القضية.

يشار إلى أن الهجمات باستخدام سكاكين شائعة إلى حد كبير في الصين وعادة ما يتم إلقاء اللوم فيها على المرضى العقليين الذين يحملون ضغائن ضد المجتمع.

الصين الشرطة الصينية طعن الاطفال سلاح أبيض هجوم بسكين

الخبر التالى:

ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم بشرقي الصين إلى 8 قتلى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان