ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم بشرقي الصين إلى 8 قتلى

بكين - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى جراء حادث وقع في منجم شرقي الصين إلى ثمانية أشخاص، بعد العثور على جثث خمسة أشخاص يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وأفادت الوكالة اليوم الجمعة بأن 13 شخصا ما زالوا عالقين تحت الأرض بعد ستة أيام من انهيار صخري في منجم للفحم في إقليم شاندونج. ومازال رجال الانقاذ يحاولون تحديد مكانهم.

وتم العثور على جثتين تحت الارض في وقت مبكر من يوم الخميس وتم انتشال ثلاث جثث بعد الظهر.

وعلق ما مجموعه 22 شخصا في نفق منجم جراء انهياري صخري يوم السبت الماضي. وقالت السلطات انه تم انقاذ شخص واحد فقط.

يشار إلى أن الصين هي أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، وتعتبر مناجمها الأكثر خطورة في العالم.

وهناك الآلاف من عمال المناجم يقتلون كل عام. ويلقى باللوم في العديد من هذه الحوادث على سوء إجراءات السلامة وعدم وجود رقابة، ومعظم الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام.