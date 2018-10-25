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الأردن.. صحيفة تنشر فيديو "للسيول التي جرفت الطلاب" إلى البحر الميت

11:29 م الخميس 25 أكتوبر 2018
الأردن.. صحيفة تنشر فيديو "للسيول التي جرفت الطلاب" إلى البحر الميت

أرشيفية

القاهرة - مصراوي

نشرت صحيفة الرأي الأردنية مقطع فيديو قالت إنه للسيول التي جرفت الطلاب في منطقة البحر الميت، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 18 شخصًا معظمهم من الطلاب.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتابع بنفسه تطورات الوضع بالمنطقة، فيما وصفت الملكة رانيا العبدالله المأساة بأنها "فطرت قلوبنا جميعًا".

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز توجه سريعًا مع عدد من المسئولين على رأسهم قائد الجيش ووزير الداخلية إلى موقع الحادث بمنطقة الأغوار بالبحر الميت.

شاركت طائرات سلاح الجو في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين، ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، داهمت الأمطار مساء اليوم الخميس منطقة البحر الميت وجرفت عدد من الطلاب أثناء جلوسهم بإحدى المناطق المنخفضة إلى البحر الميت.

وذكرت أن الطلاب من مدرسة فكتوريا بمنطقة مرج الحمام وهم في الصفين السابع والثامن. وبحسب الدفاع المدني الأردني فكان عدد من جرفتهم السيول 44 شخصًا بينهم 37 طالبًا و7 مرافقين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مستشفى الشونة الجنوبية استقبل العديد من المصابين في حين تم تحويل مصابين آخرين إلى مستشفيات في العاصمة عمّان ومدينة السلط.

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