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أبرز الصحف في 24 ساعة: تركيا أسمعت مديرة (سي أي إيه) تسجيلات لمقتل خاشقجي

12:49 ص الجمعة 26 أكتوبر 2018
أبرز الصحف في 24 ساعة: تركيا أسمعت مديرة (سي أي إيه) تسجيلات لمقتل خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن هناك "جواسيس روسيين" يتنصتون على مكالمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل روتيني، مشيرة إلى أن مساعدو ترامب حذّروه من هذا الأمر، لكنه رفض التخلّي عن هاتفه، وذكر تقرير صحفي لـ "واشنطن بوست"، أن الحكومة التركية أسمعت مديرة وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبيل خلال زيارتها لتركيا، التسجيلات الصوتية لمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، ونطالع في صحيفة "فاينانشال تايمز" مقالاً لنجمة بوزوجميهر بعنوان "الإيرانيون لن يخاطروا بالسلام من أجل تسجيل موقف سياسي".

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