وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الماليزي غدا الجمعة

كوالالمبور (أ ش أ)

يلتقي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله غدا الجمعة في مبنى وزارة الخارجية ببوتراجايا لمناقشة العلاقات الثنائية.

وأفاد البيان صدر عن وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه من المتوقع أن يقوم الوزيران بمناقشات في توطيد العلاقات الثنائية بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مختلف القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يلتقي عادل الجبير مع رئيس الوزراء مهاتير محمد بعد ذلك. وتستمر زيارة الجبير لماليزيا حتى 26 أكتوبر الجاري.

وتمتعت ماليزيا والمملكة العربية السعودية بالعلاقات الصديقة في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والتعليم العالي وشؤون الحج.