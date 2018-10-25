شرطة نيويورك: سكان المدينة في أمان وليس هناك من خطر يهددهم

نيويورك (أ ش أ)

أكد مفوض شرطة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، جيمس بي أونيل، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، أن سكان المدينة في أمان وليس هنالك من خطر جدي يهدد أيًا من الأفراد أو المؤسسات بها، وذلك في أعقاب العثور على العديد من الطرود التي ضمت موادا بدائية متفجرة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، عن أونيل قوله إن "سكان نيويورك آمنون إلا أنه ينبغي على كل فرد من السكان البالغ عددهم 8.6 مليون شخص بالإضافة إلى الملايين من الزائرين أن يكونوا يقظين وعلى وعي بما يحيط بهم".

وقال المفوض: "أستطيع أن أؤكد أننا سنتعرف على هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال ونعتقلهم".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية (اف بي آي) قد حث مواطني البلاد على التزام التيقظ وعدم لمس أو تحريك أي طرود مجهولة أو مشبوهة، وذلك في أعقاب العثور على العديد من الطرود التي ضمت موادا بدائية متفجرة. وناشد المكتب المواطنين للتواصل معه في حال امتلاك أي معلومات متعلقة بسلسلة الحوادث التي بدأت أمس واستئنفت اليوم بالعثور على طرد جديد بمدينة نيويورك.

وكانت السلطات الأمنية الأمريكية تعاملت أمس الأربعاء مع عدد من الطرود المشبوهة التي تبين أنها تضم قنابل بدائية الصنع أرسلت إلى مقري سكن الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون وآخرين.