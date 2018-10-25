بيان من الخارجية بشأن ضحايا السيول في الأردن

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية، أنها قدمت التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، ما أسفر عن وفاة 18 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر، فضلاً عن عدد من المفقودين.

وذكر بيان الخارجية، أن مصر قدمت تعازيها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في تلك المحنة.

وأكد البيان مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن، كما أعرب عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة.