أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

بيان من الخارجية بشأن ضحايا السيول في الأردن

10:29 م الخميس 25 أكتوبر 2018
بيان من الخارجية بشأن ضحايا السيول في الأردن

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية، أنها قدمت التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، ما أسفر عن وفاة 18 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر، فضلاً عن عدد من المفقودين.

وذكر بيان الخارجية، أن مصر قدمت تعازيها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في تلك المحنة.

وأكد البيان مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن، كما أعرب عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة.

الخارجية المصرية سيول الأردن ضحايا السيول

الخبر التالى:

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الماليزي غدا الجمعة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان