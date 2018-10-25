ترامب ينفي تقارير تجسس الصين وروسيا على مكالماته الهاتفية

واشنطن (أ ش أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريرًا نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الخميس، عن تجسس الصين وروسيا على اتصالاته، مؤكدًا أنه يستخدم هاتفه فقط بتصريح رسمي.

وقال ترامب -في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "نشرت نيويورك تايمز قصة مزيفة جديدة تقول إن الروس والصينيين يتنصتون على جميع مكالماتي على الهاتف الخلوي، وبخلاف أنني نادرا ما استخدم هاتفي الخاص، فإنني عندما استخدمه يكون ذلك بتصريح من الحكومة".

وكانت "نيويورك تايمز" قد كشفت في تقرير اليوم عن أن مسئولين أمريكيين سابقين وحاليين حذروا ترامب من استخدام هاتفه المحمول الخاص في مناقشة قضايا حساسة مع أصدقائه القدامى، حيث يتنصت عليه عناصر المخابرات الروسية والصينية وتستخدم بكين وموسكو ما تطلع عليه في هذه المكالمات للتأثير على السياسة الأمريكية، لكن ترامب لا يريد التخلي عن هاتفه.

فيما استنكرت الصين وروسيا في وقت لاحق ما ورد في التقرير، ونفته تماما.