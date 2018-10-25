وزير الدفاع السوري: القوات المسلحة جاهزة لإعادة الأمان لكل سوريا

دمشق (أ ش أ)

قال وزير الدفاع السوري العماد أيوب، إن تضحيات وبطولات رجال الجيش العربي السوري رسمت معالم الواقع الميداني وبات العالم اليوم يرى انتصارات هذا الجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة على الدوام للاضطلاع بمسئولياتها في إعادة الأمان والاستقرار لكل سوريا.

جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) خلال انعقاد الجلسة الخامسة عشر لمجلس الشعب السوري من الدورة العادية الثامنة، اليوم الخميس، برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس وحضور نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عبدالله أيوب.

وأضاف أيوب، أن المشروع الذي استهدف سوريا أخفق في تحقيق غاياته بفضل صمود السوريين شعبا وجيشا،مؤكدا أن الواقع الميداني جيد بدليل ما تم إنجازه في معظم المناطق السورية.

وأعاد العماد أيوب التأكيد على أن الدولة السورية ستتعامل مع بقية المناطق التي ما زالت تراهن عليها واشنطن بإحدى طريقتين فإما المصالحات المحلية والعودة لسيادة الدولة أو سيتكفل الجيش العربي السوري بتحريرها كما كان عهده في بقية المناطق عبر السنوات الماضية.

ولفت إلى أن محافظة إدلب مثلها مثل أي منطقة سورية وستعود إلى كنف الدولة السورية، مشددا على أن سوريا تنظر للوجود الأمريكي والبريطاني على أراضيها على أنه غير شرعي وهو انتهاك لسيادة بلد مستقل وعضو في منظمة الأمم المتحدة وبالتالي هو غير قانوني، لافتا إلى أن واشنطن تخسر أوراقها في سوريا بعد عودة معظم المناطق إلى سيادة الدولة في حمص وحلب ودير الزور والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة وتطهيرها من الإرهاب .