الخارجية الروسية: أمريكا وراء مهاجمة قاعدة "حميميم"

موسكو (أ ش أ)

أكدت الخارجية الروسية تصريحات وزارة الدفاع المتعلقة بقيام طائرة استطلاع أمريكية من نوع "بوسيدون-8" بتوجيه الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في بيان صحفي اليوم الخميس- "يمكننا تأكيد ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن لأننا على ثقة من المعلومات المقدمة من قبل خبرائنا العسكريين".

وأضافت "لقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن مخاوفنا في هذا الصدد في سياق اتصالاتنا مع الشركاء الأمريكيين، بما في ذلك عبر المسار العسكري السياسي"، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ واشنطن مرة أخرى بقلقنا.