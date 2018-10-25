"كانوا في رحلة مدرسية".. وفاة 10 أشخاص على الأقل جراء سيول الأردن

القاهرة - مصراوي:

أفاد وزير الصحة الأردني، بوفاة 10 أشخاص على الأقل معظمهم من الأطفال نتيجة السيول التي تجتاح منطقة البحر الميت.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال 8 وفيات و11 إصابة حتى الآن، والبحث جار عن آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر في الدفاع المدني: إن "الكوادر المختصة ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول بينهم طلبة رحلة مدرسية ومواطنين".

ويتابع عمليات البحث التي تشارك فيها مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الداخلية ومدير الدفاع المدني.

وأشار المصدر إلى ان طائرات سلاح الجو تشارك في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية عمان، بعد وفاة 5 أشخاص، جراء سيول اجتاحت منطقة البحر الميت، فيما تم إنقاذ 11 شخصًا بينهم أطفال.

وقال الدفاع المدني، إن 11 شخصًا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصا، كانوا في رحلة مدرسية تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين.