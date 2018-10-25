رئيس الوزراء العراقي: انتهاء التشكيلة الوزارية قريبًا.. وأولوياتنا القضاء على الفقر والبطالة

بغداد (أ ش أ)

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، باستكمال التشكيلة الوزارية قريبًا، فيما نفى وجود اشكالات في إكمالها.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أول جلسه لمجلس الوزراء الجديد حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه سينتهي قريبًا من إكمال التشكيلة الوزارية لجميع الوزارات، نافيا وجود إشكالات في تشكيل الكابينة الوزارية كما تصورها بعض الأوساط.

وأشار عبد المهدي إلى أن تقديم التشكيلة الوزارية جاء مبكرا لتلافي حدوث فراغ جراء انتهاء مدة التكليف التي قد تؤدي إلى أزمة في البلاد.

وأكد أن من أولويات عمل الحكومة القضاء على الفقر والبطالة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين، فضلا عن العمل بروح الفريق الواحد لجميع الوزارات للخروج بنتائج جيدة تخدم الشارع.

وقال إن مجلس الوزراء بحث اليوم خلال جلسته الأولى عمل المجلس، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أكد على ما ورد في الدستور فيما يخص الحقوق والحريات.