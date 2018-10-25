التليفزيون التركي: السعودية منعت تفتيش بئر في ساحة قنصليتها بإسطنبول

كتبت- رنا أسامة:

ذكر التليفزيون التركي الرسمي في نبأ عاجل أن الجانب السعودي لم يسمح بتفتيش بئر في ساحة قنصلية المملكة في إسطنبول، وسمح في أخذ عينات فقط.

وأعلن النائب العام السعودي، الخميس، أن "معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المُشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنيِة مُسبقة".

وأكّد أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ماورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

وبالأمس وصف الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه "مؤلم وبشع وغير مُبرر"، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وبعد 18 يومًا من اختفائه، أعلنت النيابة العامة في السعودية أن "تحقيقاتها الأول أظهرت أن نقاشًا أجراه مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

بالتزامن، أمر الملك سلمان بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.ووجّه بتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".