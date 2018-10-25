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    الأمن العام اللبناني: 829 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلادهم

    04:35 م الخميس 25 أكتوبر 2018
    الأمن العام اللبناني: 829 نازحا سوريا عادوا اليوم إلى بلادهم

    المتهم داخل القفص

    بيروت - أ ش أ

    أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية اليوم عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 829 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق مختلفة داخل لبنان.

    وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان له اليوم – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية، من خلال المركزين الحدوديين (المصنع والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، من 8 نقاط للتجمع، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

    وأكد أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

    ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 4 شهور تقريبا، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

    وخصص الأمن العام 17 مركزا تنتشر في جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.

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