ميلانيا ترامب: استهداف الديمقراطيين بالطرود المشبوهة غير مقبول

كتب - مصراوي:

قالت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، إن الطرود المشبوهة التي ارسلت إلى أعضاء من الحزب الديمقراطي، فعل غير مقبول، مشددة على إدانة جميع أعمال العنف.

وبحسب وكالة "رويترز"، وصفت زوجة الرئيس دونالد ترامب، أن الهجمات بـ"الجبانة"، بعد البعث بالعديد من الطرود لمسؤلين رفيعي المستوى بالولايات المتحدة.

واستهدف مجهولون اليوم، بعبوتين ناسفتين عبر رسالة تم إرسالها إلى صندوق بريد مكتبي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزير الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت خلال الساعات الماضية، سلسلة تهديدات إرهابية طالت العديد من منازل الشخصيات الأمريكية المشهور على رأسهم الملياردير الأمريكي الشهير، جورج سوروس.

وبحسب الصحيفة فإن المظروف الأول الذي وجه لهيلاري كلينتون في ويستشيستر، وجده فني يراقب صندوق البريد الخاص بكلينتون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضية، أما المظروف الثاني الذي وجه لأوباما فوجده مسؤول في قوة إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وكالة الخدمات السرية الأمريكية عبر بيان اليوم، أن العبوة الناسفة المرسلة إلى أوباما تم التعرف عليها من قبل موظفي الوكالة في واشنطن.

وأضافت أنه تم التعرف على الطرود على الفور خلال إجراءات فحص صندوق البريد الروتيني كأجهزة متفجرة محتملة وتم التعامل معها بشكل مناسب.

بعد ساعات من الحادثة الأولى، كتب مراسل "سى إن إن" على موقع "تويتر" للتدوين القصير "إن مكاتب سى إن إن فى نيويورك تم إخلاؤها، كما تم إخلاء مركز تايم وارنر للاشتباه فى وجود طرد مفخخ"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وبحسب وكالة الأسوشيدبرس كشف مسئول أمريكي إن المتفجرات التى عثر عليها بالقرب من منزل هيلارى وبيل كلينتون فى نيويورك أغلب الظن مرتبطة بالقنبلة التى عثر عليها يوم الاثنين الماضى بالقرب من مقر إقامة الملياردير الليبرالي جورج سوروس.

فيما قال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، إنه تم إرسال جهاز مشبوه إلى مكتبه، بعد إدانته محاولة إرهاب الداخل الأمريكي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

كما عُثر على طرد مشبوه أرسل إلى عضو مجلس النواب الأمريكي، واسرمان شلتز اليوم الاربعاء، في ولاية فلوريدا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الشرطة الأمريكية، أعلنت إخلاء مكتب سيناتور في ولاية سان دييجو بعد العثور على طرد مشبوه.